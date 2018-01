Zwitserse politie in opleiding bij cavalerie 19 januari 2018

02u30 0

De Belgische federale politie geeft deze week een praktische opleiding aan politieagenten uit Zwitserland. Het gaat om de toekomstige ruiterseenheid van de Geneefse kantonpolitie.





"Op verzoek van hun Zwitserse collega's hebben de leden van de cavalerie van de federale politie een vorming ontwikkeld in de bijzondere interventietechnieken te paard", zegt de woordvoerder van de federale politie.





"Via deze intensieve opleiding willen ze de Zwitserese ruiters hun knowhow bijbrengen. Tal van buitenlandse politiediensten erkennen immers de Belgische expertise in dat domein", aldus de woordvoerder. (VDBS)