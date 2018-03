Zwembad VUB alweer gesloten 31 maart 2018

03u06 0

Amper twee maanden geleden opende het gerenoveerde zwembad van de VUB haar deuren, maar nu moeten ze noodgedwongen de boel alweer sluiten. Een technisch onderhoud van het waterfiltersysteem steekt de kop op.





Heel wat zwemlustigen stonden de voorbije weken verbaasd voor gesloten deuren van de nieuwe zwemkuip aan de campus van de VUB. "We waren genoodzaakt tot korttijdige sluitingen", zegt woordvoerder Sicco Wittermans. "Het vernieuwde zwembad van de VUB zet namelijk sterk in op duurzaamheid. In plaats van met chloor, filteren we het water via een combinatie van installaties voor de waterbehandeling."





Afwijkende waarden

Maar het systeem blijkt zijn werk niet helemaal uit te voeren. "De voorbije weken meten we de zuurwaarde van het water, maar die weken nog te regelmatig af van de geldende waarden in Brussel", legt woordvoerder Sicco Wittermans uit. "Het systeem moet bijgesteld worden, om de kwaliteit van het water te verbeteren en de veiligheid voor onze zwemmers te garanderen."





Hoelang de werken aan het zwembad zullen duren, is nog niet duidelijk. Wel blijft het complex zeker tot 2 april gesloten. "Gelukkig start net de paasvakantie. Scholen zullen dus geen zwemlessen hoeven te missen", aldus woordvoerder Wittermans.





(DCFS)