Zwembad overspoeld met klachten PAS HEROPEND VICTOR BOIN SCHRAPT VEELGEBRUIKTE ABONNEMENTEN FREYA DE COSTER

02u31 0 Foto Baert Het gerenoveerde zwembad heeft onlangs de deuren opnieuw geopend. Brussel Nog maar pas heeft het vernieuwde zwembad Victor Boin zijn deuren heropend, of de eerste klachten stromen al binnen. Het abonnement om drie maanden onbeperkt te zwemmen werd geschrapt, tot ongeloof van de inwoners. "Telkens opnieuw betalen voor een plons? Dan wordt het wel een erg dure hobby", klinkt het geërgerd.

De bewoners van Sint-Gillis zijn niet te spreken over de nieuwe tarieven van hun gemeentelijk zwembad. Vóór Victor Boin op 1 juli zijn deuren sloot voor renovatiewerken, konden bewoners kiezen uit twee abonnementen. Of ze betaalden 25 euro voor een kaart van twaalf beurten, die in drie maanden tijd opgebruikt moest worden. Of ze telden 48 euro neer voor een kaart waarmee alle buurtbewoners gedurende drie maanden onbeperkt konden zwemmen. Dat laatste pasje blijkt nu geschrapt.





"Toen ik voor het eerst het nieuwe zwembad opnieuw opzocht, bleek het abonnement, waarmee je onbeperkt gedurende drie maanden kon zwemmen, geschrapt", klaagt fervent zwemmer Eric Ronsse op de facebookpagina van het zwembad. "Ik ga regelmatig zwemmen en als ik telkens een twaalfbeurtenkaart moet aankopen, betaal ik me blauw." Ronsse ging tekst en uitleg vragen bij het zwembad. "Volgens de directeur gaat het om een beslissing van de gemeente", aldus Ronsse.





Situatie herbekeken

Cathy Marcus, schepen van Sport, bevestigt dat het abonnement niet in het nieuwe systeem was opgenomen. Na enkele klachten van de bewoners beloofde ze actie te ondernemen. "Ik geef toe dat we een fout hebben gemaakt. We hadden op de gemeenteraad niet gestemd om het abonnement te schrappen, maar we waren wel vergeten het in het nieuwe tarievenplan op te nemen. Daarom was het zwembad niet op de hoogte om het abonnement te behouden." Marcus meldt dat ze de situatie herbekeken heeft en de maatregel zal terugdraaien. "Vanaf februari kunnen onze inwoners dus opnieuw een driemaandelijkse pas kopen, waarmee ze onbeperkt het zwembad mogen bezoeken."





Het is overigens niet de enige aanpassing die Marcus invoert. Niet alleen het verdwijnen van het abonnement viel in slechte aarde, ook de bijsturing van de gebruiksregels van de twaalfbeurtenkaart werd op protest onthaald. Bewoners die maar af en toe het zwembad in plonsen, kunnen de kaart niet gebruiken. Ze zijn immers verplicht deze binnen de drie maanden op te gebruiken. "Die regel was voor de renovatie ook al van kracht, maar blijkbaar verliezen heel wat bewoners enkele beurten, omdat ze die niet tijdig opgebruiken. Daarom hebben we beslist de tijdspanne uit te breiden. De twaalfbeurtenkaart is vanaf nu een heel jaar door geldig", aldus Marcus. De gemeente verzekert dat de rest van de tarieven verder niet omhoog getrokken of aangepast worden.