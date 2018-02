Zware vrachtwagens niet meer welkom 10 februari 2018

Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton mogen binnenkort het centrum van Brussel niet meer in. Daarmee hoopt de stad de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de Vijfhoek, het gebied binnen de Brusselse kleine ring, te verbeteren. De beslissing werd genomen omdat de kleine straten erg te lijden hebben onder het zware vrachtverkeer. "Het middeleeuws centrum bestaat uit heel wat kleine kronkelende straten die niet gemaakt zijn voor zwaar vrachtverkeer. Verkeersborden zullen aangeven dat zwaar transitverkeer niet langer welkom is in het centrum. De stad werkt daarenboven samen met de navigatiesystemen die alternatieve routes zullen aanduiden", aldus schepen van Mobiliteit en Lokale Wegennet Els Ampe. "Op deze manier geven we invulling aan een multimodale en veiligere stad voor alle weggebruikers." (DCFS)