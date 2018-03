Zware straffen voor speeddealers 14 maart 2018

Drie mannen uit Asse en een Brusselaar zijn veroordeeld tot celstraffen van een tot 2,5 jaar. De vier verhandelden tussen januari en september van 2016 grote hoeveelheden speed. Spilfiguur H.L kocht de drugs in grote hoeveelheden aan. In totaal zou hij volgens het openbaar ministerie 2,1 kilogram speed aangeschaft hebben. Een groot deel daarvan gebruikte hij zelf. De rest stelde hij ter beschikking van anderen. Een kennis van hem, J.I., stelde zijn woning in Asse ter beschikking van gebruikers. De twee kregen bijkomende straffen van 2 jaar en 6 maanden. Twee van de grootste gebruikers, die vaak een bezoekje brachten aan het drugspand, kregen een en twee jaar cel. (WHW)