Zware straffen gevorderd voor strafexpeditie 07 juni 2018

Zeven jonge twintigers riskeren celstraffen tussen 18 en 36 maanden voor een strafexpeditie vijf jaar geleden. Een van hen, een Brusselse vrouw, was enkele weken alleen thuis, omdat haar ouders op reis waren. Daardoor verbleef haar vriendje bij haar, samen met enkele vrienden van hem. Haar vriendje had nog een openstaande rekening te vereffenen met een ex van haar die hij verdacht van diefstal. Daarom zette hij een val op. Hij nodigde op 12 augustus 2013 zijn rivaal uit in de woning. Toen die er met een vriendin aankwam, werden ze meteen in elkaar geslagen door enkele van de inwonende jongeren. De twee slachtoffers kregen slagen met een hamer en een brandblusser. Vervolgens werden ze opgesloten in een kelder in de Marollen. Uiteindelijk werden ze achtergelaten aan het kanaal. Ondanks de overschrijding van de redelijke termijn vorderde het parket strenge straffen.





De verdediging pleit eind juni.





(WHW)