Zware brand legt loods volledig in de as 16 mei 2018

02u56 0 Brussel In een loods in de Stepmansstraat heeft gisteravond een zware brand gewoed.

Het vuur veroorzaakte een dikke zwarte rookpluim die van kilometers ver te zien was. Niemand raakte gewond, maar omwonenden werden wel geëvacueerd.





De hulpdiensten werden om 20.30 uur ter plaatse geroepen. Volgens de politie gaat het om een loods van een privé-firma waar voornamelijk plastic en hout ligt opgeslagen.





"Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk, maar het gebouw is volledig in de as gelegd", zegt Pierre Meys van de brandweer. "Met liefst vijf pompwagens en verschillende andere wagens rukten we uit. Pas rond 22 uur kregen we het vuur onder controle. De eigenaar werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet gewond. Een dertigtal mensen werd geëvacueerd en overgebracht naar de plaatselijke sporthal."





Ontvlambaar

Volgens een leverancier van de firma gaat het om het bedrijf Gilon. "Alles is weg. Er stonden drie voertuigen in het depot, maar die zijn helemaal vernield."





Over de oorzaak durft de man zich niet uitspreken, al geeft hij wel aan dat er heel wat ontvlambare producten binnen stonden.





(VDBS)