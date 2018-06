Zware brand in loods: tien woningen ontruimd 26 juni 2018

02u56 0 Brussel Achter het Noordstation heeft gisteravond een zware brand gewoed op een bouwwerf. Een tiental woningen werd uit voorzorg ontruimd. Gewonden vielen er niet.

Het vuur brak omstreeks 19.20 uur uit in een loods op de hoek van de Aarschotstraat en de Brabantstraat. "In het gebouw werden renovatiewerken uitgevoerd", zegt politiewoordvoerder Louise Weber. "Wellicht is de brand ontstaan tijdens werken aan de dakbedekking." Het vuur greep snel om zich heen en veroorzaakte een dikke rookwolk. Kort na 21 uur had de brandweer de situatie volledig onder controle, maar de schade aan het gebouw zou aanzienlijk zijn.





Voor alle zekerheid werd tijdens de bluswerken ook een tiental woningen in buurt ontruimd, terwijl verschillende straten afgesloten werden. Bij het ter perse gaan van deze krant was het nog niet duidelijk of de bewoners gisteravond nog konden terugkeren naar hun huis. "Ik weet nog niet wat ik vanavond (gisteravond, red.) ga doen als ik niet in mijn eigen bed kan slapen", zucht buurtbewoonster Maria. "Ik ben zelf naar buiten gegaan toen ik 'iets vreemd' rook en daar heeft de politie me meteen aangemaand om weg te gaan. Eenmaal op veilige afstand besefte ik dat ik helemaal niets bij me had. Geen geld, geen gsm, niets. Ik hoop echt dat er vanavond (gisteravond, red.) nog een oplossing uit de bus komt." Buurvrouw Joanna kon wel nog net haar handtas meegrissen. "Als het echt niet anders kan, ga ik wel op hotel", klinkt het. "Maar ik hoop natuurlijk dat we gewoon in ons eigen bed kunnen slapen." (VDBS)