Zware brand in appartementsgebouw Marollen 06 februari 2018

02u37 0 Brussel In de Marollen heeft het gisterochtend gebrand in een flatgebouw met sociale woningen. Twee personen raakten bevangen door de rook en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De 32 bewoners moesten tijdelijk elders onderdak zoeken. Hoe de brand is ontstaan, was gisteren nog niet geweten.

De korte maar hevige brand brak om 10.30 uur uit op de vijfde verdieping. Zo'n 14 bewoners konden het gebouw in de Hoogstraat niet uit. Met assistentie van de brandweer, werden ze dan maar naar het dak gebracht. "We moesten een oudere dame met een wandelrekje helpen die de trap niet zelfstandig op kon. Er was ook een baby bij de geëvacueerden. Eens de rook weg was, konden ze allemaal weer naar beneden", zegt sergeant-majoor Marc Debreucker van de Brusselse brandweer. De hulpdiensten kregen het vuur al snel onder controle.





Opvang

De bewoners van het flatgebouw werden opgevangen in de cafetaria van het nabijgelegen Sint-Pietersziekenhuis. "Ik woon op de elfde verdieping en kon niet naar beneden. Zoveel rook was er", vertelt een van de bewoners. "We wilden onszelf in veiligheid brengen door op een terras te gaan staan, maar dat zat op slot. We hebben het raam dan maar ingeslagen. Ik was verschrikkelijk bang. Je kon nergens door en je zag niks. Godzijdank leven we nog."





De schade aan enkele appartementen op de vijfde, zesde en zevende verdieping is groot. Het appartement waar de brand uitbrak is onbewoonbaar verklaard. "32 mensen moesten elders tijdelijk onderdak zoeken. De meesten konden terecht bij familie en vrienden, voor sommigen zocht het OCMW naar een oplossing. De overige bewoners konden gisteren alweer naar huis", zegt Fabrice Voogt, woordvoerder van het OCMW Brussel. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.





(VDBS)