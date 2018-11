Zware avondspits door technisch defect in Leopold II tunnel Jasmijn Van Raemdonck

26 november 2018

18u30 0 Brussel Door een technisch incident werd maandagmiddag de Leopold II tunnel tijdelijk gesloten in beide richtingen. Verkeersellende was hier het gevolg van.

Om 15.00 uur werd de Leopold II tunnel in beide richtingen afgesloten. “De oorzaak was een probleem met de ventilatie die niet kon worden aangestuurd”, meldt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Momenteel is de tunnel weer open in beide richtingen. Alleen de inrit aan IJzer richting Basiliek is nog afgesloten. Het incident heeft een chaotische avondspits tot gevolg.