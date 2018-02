Zware avondspits door ongevallen 21 februari 2018

Door enkele verkeersincidenten was het gisteren tijdens de avondspits erg druk op de Brusselse Ring. In Jette botsten om 14.30 uur vier voertuigen tegen elkaar. Daabij vielen twee gewonden en twee rijstroken raakten versperd. Rond 16 uur was het ongeval afgehandeld, maar was het wel nog bijna 1,5 uur filerijden.





Ter hoogte van het Leonardkruispunt botsten dan weer vijf wagens tegen elkaar rond 17.30 uur. Er vielen geen gewonden, maar door het ongeval was de linkerrijstrook versperd. Bestuurders moesten daar rekening houden met een vertraging van 40 minuten. Tot slot was er ook een ongeval ter hoogte van Diegem rond 18.45 uur. Daar botste een vrachtwagen tegen een wagen. Dat leverde een vertraging op van 15 minuten. (VDBS)