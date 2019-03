Zwangere Guy opent pop-up store, opbrengsten gaan naar goed doel SRB

01 maart 2019

De Brusselse hiphopartiest Zwangere Guy verkoopt de komende drie weken elpees, T-shirts, skateboards en andere accessoires in een pop-upshop. Tijdens de opening van de ‘Guy Shop’ in de Vlaamsesteenweg afgelopen vrijdag, stelde hij in een keer ook zijn nieuwe album ‘Wie is Guy?’ voor. De opbrengsten uit de winkel gaan naar de stichting Kom op tegen Kanker.

De winkel is open van 12 tot 20 uur, behalve op maandag.