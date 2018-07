Zwaargewonde bij spectaculaire crash 02 juli 2018

Op de Paepsemlaan in Anderlecht is zaterdagochtend een spectaculair verkeersongeval gebeurd, waarbij een zwaargewonde gevallen is.





Om een nog onduidelijke reden botsten een bestelwagen en een Volkswagen Golf omstreeks 8.30 uur tegen elkaar. De klap was zo zwaar dat het volledige motorblok uit de Golf vloog. Eén betrokkene raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie sloot de ruime omgeving af, een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Rond de middag werd de weg opnieuw vrijgemaakt. (RDK)