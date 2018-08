Zwaargewonde bij brand 16 augustus 2018

In de Herzieningslaan is gisterochtend in een gebouw van vier verdiepingen hoog brand uitgebroken. Twee mensen werden gewond uit de brand gehaald.





Oorzaak onbekend

De brandweer kreeg vlak na negen uur 's ochtends een oproep binnen. "Het ging om een matrasbrand, maar de oorzaak kennen we nog niet", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Het gebouw werd volledig ontruimd. Een man raakte zwaargewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Drie anderen liepen een lichte rookvergiftiging op.Het appartement waar de brand uitbrak, is tijdelijk onbewoonbaar. De andere bewoners konden intussen wel al terugkeren naar huis. Het parket stelde een branddeskundige aan.





