Zwaardere straf gevraagd voor afranseling 27 april 2018

Voor het Brusselse hof van beroep is 'een zwaardere straf dan 8 jaar' gevorderd voor een uiterst gewelddadige afranseling in het Noordstation. Ali B. kreeg in eerste aanleg 8 jaar cel voor de moordpoging. Samen met een kennis viel hij in februari 2015 een man aan in het Noordstation. Ze hadden daarvoor drugs gevraagd aan het slachtoffer. Die verklaarde dat hij niets meer verkocht. Dat antwoord was niet naar hun zin en ze vielen de man aan. Het slachtoffer kreeg verschillende zware stampen in het aangezicht en raakte zwaargewond aan een oog. "Die aanvaring had hem het leven kunnen kosten, gezien de intensiteit van het geweld", aldus de procureur. Omdat ze een uur eerder het slachtoffer al lastig hadden gevallen om drugs, achtte de procureur de voorbedachtheid ook bewezen. De verdediging vraagt de vrijspraak.





(WHW)