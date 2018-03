Zwaantje aangereden tijdens politie-escorte 08 maart 2018

02u43 0

Een motorrijder van de federale politie is woensdagmiddag aangereden vlak bij de gebouwen van de NAVO. De 42-jarige agent reed mee in een escorte van een vip. De politie benadrukt dat het zeker niet om een aanslag gaat op de geëscorteerde persoon. "Het was een verkeersongeval", laat politiewoordvoerster Ilse Van de Keere weten. Het ongeval gebeurde rond 14.15 uur op de Leopold III-laan in Evere in de richting van Zaventem, vlak voor de NAVO-kantoren. "De motoragent reed mee in de colonne die met sirenes en zwaailichten een vip begeleidde, toen een wagen de weg afsneed. De bestuurder reed daarbij in op de motorrijder." De agent werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De politiemotor raakte wel zwaar beschadigd. "Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet geheel duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen", aldus nog Ilse Van de Keere. (DCFS)