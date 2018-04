Zuidstation krijgt slechte punten BUURTCOMITÉ WIL TIJDELIJKE INVULLING VOOR VERLOEDERDE GEBOUWEN FREYA DE COSTER

04 april 2018

02u30 0 Brussel Brussel-Zuid scoort enorm slecht als buurtstation. Dat is de harde conclusie van het rapport van Arcadis, een ontwerp- en consultancyorganisatie die 27 Europese stationsbuurten onderzocht. .

"Het is tijd voor een metamorfose van Brussel-Zuid" concludeert Piet Kiekens, expert bij Arcadis. "Brussel-Zuid zou als aankomstplaats voor buitenlandse reizigers een visitekaartje voor België moeten zijn, maar de buurt scoort ondermaats op vlak van stedelijke ontwikkeling, openbare voorzieningen en veiligheid. Momenteel blijft het potentieel gewoonweg onbenut." Toch zette het Brusselse Gewest al stappen om de buurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Zo keurde ze het stedelijk project Richtschema Zuidwijk goed. "Drie pijlers moeten verandering brengen aan de verwaarloosde buurt", zegt stedenbouwkundige projectleider Djamel Klouche. "Een heruitwerking van de mobiliteit, een betere invulling van de openbare ruimte en een nieuwe functie voor de gebouwen en terreinen van het Zuidstation. 50 procent van de gebouwen worden appartementen, 50 procent kantoren. In 2023 zouden al kantoren klaar zijn."





Onveilige buurt

Maar voor een buurtcomité in Sint-Gillis komt die investering te laat. Zij vragen zich af waarom de gebouwen aan het Zuidstation, zoals het postsorteerbedrijf, dat al 20 jaar leegstaat, geen tijdelijke invulling krijgen. "Moeten we dan nog vijf jaar op deze verkrotte gebouwen kijken?", vraagt bewoner Frank Vanachter zich af.





"De verwaarloosde staat trekt wildplassers, sluikstorters en overvallers aan. De onveilige buurt is een ware no-mans land. Samen met de inwoners willen we geen jaren meer wachten om het wijkleven nieuw leven in te blazen. De gebouwen kunnen tot 2023 perfect dienstdoen als crèche of sportcentrum."





Online petitie

Het buurtcomité richtte een online petitie op. Ze zijn bereid zelf organisaties aan te trekken en initiatieven op poten te zetten.





"Meer dan 6.200 mensen ondertekenden de petitie. Die stuurden we op naar het gewest, de NMBS en de bevoegde ministers, maar een reactie kregen we niet. Alleen de NMBS heeft via de pers laten weten dat ze open stonden voor een tijdelijke invulling van hun leegstaande gebouwen. Organisaties beginnen ons nu spontaan te contacteren. Zo is vzw Nojavel op zoek naar een gebouw voor hun tweedehands ruilbeurs, of wordt er geopperd voor een pop-upwijkcinema. We verzamelen de ideeën en trekken ermee naar de gemeente in de hoop dat zij ons kunnen helpen om van de NMBS de nodige toelatingen te krijgen."





De NMBS kon nog niet bevestigen of ze akkoord zou gaan met de voorstellen.