Zuidfoor geopend met stoet van folkloreverenigingen 16 juli 2018

De Brusselse Zuidfoor draait opnieuw een rondje tot 19 augustus. Naar goede gewoonte hebben de folkloreverenigingen van de stad Brussel en de Brusselse burgemeester Philippe Close en diens schepencollege de kermis geopend met een stoet.





De opening van de Zuidfoor vond zaterdag uitzonderlijk al kort na de middag plaats omwille van de WK-match van België tegen Engeland om 16 uur. De fanfare van de Brusselse politie mocht de stoet leiden, gevolgd door de burgemeester en het schepencollege en verenigingen als de Orde van Manneken Pis, Bruxelles Gardevils, de Buumdroegers of de Orde van de Brusselse Moestasj. In de stoet stapten ook enkele levensgrote Smurfen mee, want tijdens deze editie van de Zuidfoor zorgen elektrische citybussen voor een verbinding met het Smurfenavontuur in Paleis 4 van Brussels Expo. Alle lunaparken, schietkramen, spookhuizen, eetkramen en andere attracties strekken zich uit over een twee kilometer lange strook. Een draaimolen die daar zestig meter hoog bovenuit zal steken, is de Top of the World. Deze attractie is nieuw op de Zuidfoor en laat je Brussel vanuit een nieuw perspectief ontdekken.





De peter dit jaar is de Belgisch-Marokkaanse acteur Mourade Zeguendi, die gekend is van de film 'Dikkenek'. In het frietkraam van Patrick De Corte mocht hij meteen friet met de 'sauce Dallas' uit Dikkenek serveren. Op donderdag 2 augustus is er de jaarlijkse Dag van de Zieke Kinderen, waarop 100 zieke kindjes hun zorgen even kunnen vergeten op de vele attracties. (DBS)