Zonnepanelenpark bij SABCA moet 554 ton CO2 uitsparen Jasmijn Van Raemdonck

16 januari 2019

14u44 0 Brussel Een zonnepanelenpark zo groot als twee voetbalterreinen is woensdag ingehuldigd op het dak van SABCA, een Belgische onderneming die onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart produceert. Met 4.700 zonnepanelen, geplaatst door Luminus, gaat het om een van de grootste installaties in het Brussels Gewest.

De 4.700 zonnepanelen, in totaal een oppervlakte van 15.000 m2, zijn woensdag ingehuldigd op de site van SABCA. Het bedrijf produceert componenten voor de lucht- en de ruimtevaart. De productie van bijvoorbeeld raketten vraagt heel veel energie. De zonnepanelen, die verspreid zijn over zes daken, zullen 1215 MWh per jaar produceren, wat overeenkomt met evenveel energie als 304 gezinnen op een jaar verbruiken. Daarmee zal SABCA 554 ton CO2 per jaar besparen. De investering in het zonnepanelenpark werd gedaan door Luminus. Zij ontvangen het groenestroomcertificaat van SABCA, dat op zijn beurt zijn energiekosten kan verlagen.

Strijd tegen klimaatopwarming

“Wij zullen de energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen gebruiken om onze gebouwen te verwarmen en te verlichten maar bijvoorbeeld ook om onze machines die metaal smelten aan te drijven”, legt Thibault Jongen, CEO van SABCA uit. Hij vindt dat SABCA met een grote site in de stad een grote verantwoordelijkheid draagt om te investeren in duurzame energie. “Als bedrijf en als belangrijke werkgever in de Brusselse regio willen we het voorbeeld geven op vlak van duurzame ontwikkeling en respect voor het leefmilieu”, aldus Jongen. Daar sluit Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus zich bij aan: “De strijd tegen klimaatopwarming is er een die we samen moeten aangaan. Als er 75.000 mensen op straat komen voor het klimaat, is het wel duidelijk dat er grootschalige actie moet ondernomen worden”, aldus Dallemagne.

Hernieuwbare energie verdubbelen

Beide CEO’s wijzen ook op de politieke verantwoordelijkheid in de strijd tegen de klimaatverandering. Daar sluit Céline Fremault, Brussels minister van Leefmilieu en Energie, zich bij aan. “Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt: particulieren, ondernemingen en ook de politiek”, vindt de minister. De aanleg van de zonnepanelen bij SABCA is volgens haar “exemplarisch”. “De energietransitie is in Brussel al verschillende jaren aan de gang. SABCA schrijft zich met de aanleg van zonnepanelen in binnen een grotere dynamiek van duurzaamheid.”. Om de uitstoot terug te dringen en de hernieuwbare energie te verdubbelen, heeft de Brusselse regering een reeks maatregelen opgesteld. “Wij willen de burgers ook steunen om de uitstoot terug te dringen en om daar hun voordeel uit te halen, zoals bijvoorbeeld met groenestroomcertificaten”.