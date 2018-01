Zondagsmis in het Brusselse dialect 02u31 0

Gisteren werd in de Sint-Pieterskerk de eerste zondagsmis van het jaar in het Brusselse dialect gehouden. Dat is al 14 jaar lang traditie. De gemeente had opgeroepen ruim op tijd te zijn, omdat ze veel volk verwachtte.





Zo'n 500 mensen woonden uiteindelijk de mis bij. De kerkdienst werd geleid door de Jetse priester Dirk Vannetelbosch. In zijn toespraak focuste de priester ook op de actualteit. Hij had het bijvoorbeeld over de Brusselse rellen en de verkoop van Anderlecht.





Daarnaast werd de opbrengst van de omhaling met de schaal tijdens de ceremonie gedoneerd aan het goede doel. (VDBS)