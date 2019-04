Zondag witte mars voor overleden voetgangster RDK/SRB

02 april 2019

Zondagmiddag wordt in de hoofdstad een witte mars georganiseerd voor Dariana Palcau, de dertigjarige voetgangster die afgelopen weekend van een zebrapad in Koekelberg gemaaid werd en aan haar verwondingen overleed. De mars start om 14 uur.

Er wordt zondagmiddag verzameld aan bakkerij Paul op de Anspachlaan, de bakkerij waar Dariana Palcau werkte en waarnaar ze onderweg was toen ze zondag op de Jetselaan om het leven kwam. Twee auto’s waren kort voor de middag voor haar gestopt toen ze over het zebrapad liep, maar een derde wagen haalde de wachtende wagens langs rechts over het fietsstrook in en maaide de vrouw van de weg. Ze werd zowat twintig meter meegesleept en overleed ter plaatse. De stoet trekt van de bakkerij naar de plaats waar Dariana het leven liet.