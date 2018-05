Zinnekesparade trekt zaterdag door Brussel 11 mei 2018

02u34 0 Brussel De Zinnekesparade trekt morgen voor de tiende keer door de Brusselse straten. Meer dan 2.000 deelnemers leggen de laatste hand aan hun kostuums en mobiele decorstukken.

Met het thema 'Illegaal', leunt de Zinnekesparade dicht aan bij de actualiteit. "Veel denken bij het woord 'Illegaal' meteen aan vluchtelingen, maar de deelnemende verenigingen werken het thema veel breder uit.", zegt medeorganisator Dis Huyghe. "Ze baseren zich bijvoorbeeld op de meest rare wetten die in het wetboek staan."





Anderhalf jaar lang zijn de Zinnekes bezig met de voorbereidingen voor hun parade. De stock aanvullen met kostuums en bouwmaterialen, gratis opleidingen metaalbewerking om de kunstige creaties te verwezenlijken en uiteindelijk de hele parade opbouwen. Maar liefst 138 organisaties schreven zich in en vormen samen de 21 Zinnodes, die in groep samenwerkten. "De Zinnekesparade is niet het carnaval van Brussel", benadrukt Huyghe. "Het is volgens die vorm opgebouwd, maar er zit méér achter. De Zinnekesparade is een toonmoment van anderhalf jaar elkaar ontmoeten."





In totaal werken 200 vrijwilligers mee en bouwen 173 kunstenaars aan de constructies. Vanavond zakken alle groepen af naar Brussel voor de Blijde Intrede. Vanop de Nieuwe Graanmarkt vormen ze een fakkeltocht en starten officieel de parade. (DCFS)