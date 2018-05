Zinnekes vieren nieuw verblijf TIENDE PARADE LOKT DUIZENDEN TOESCHOUWERS DANKZIJ MOOI WEER FREYA DE COSTER

14 mei 2018

02u23 0 Brussel De Zinnekesparade hulde zaterdag de straten van Brussel in feestgedruis met hun 10de optocht. De organisatie had dan ook een reden om extra groots te vieren. Ze starten met de verbouwingen aan hun aterliergebouw, dat een culturele hub wordt.

21 Zinnekes trokken met luid getoeter, tromgeroffel, in de kleurrijkste kostuums en zelfgebouwde praalwagens door het centrum. Het goede weer lokte duizenden toeschouwers naar de parade. Twee jaar lang bereidden de 138 deelnemende groepen, die zo'n 1.500 deelnemers tellen, zich voor rond het thema Illegaal. Na de parade kwamen de groepen en het publiek samen aan de Beurs, waar het feestgedruis onder luide muziek en confetticanon nog tot 's avonds verderging.





Zinneke vierde met de 10de editie niet enkel een jubileum, ze viert ook dat ze na jarenlange onzekerheid een permanente verblijfplaats hebben. Vier jaar geleden hoorde de organisatie dat hun aterliergebouw aan het Masuiplein verkocht werd en ze mogelijks moesten verhuizen. Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kocht de oude drukkerij op en verhuurt de lokalen nu permanent aan Zinneke, op voorwaarde dat ze gepaste renovatiewerken uitvoeren.





"In onze vorige locaties verbleven we steeds tijdelijk", zegt organisator Dis Huyghe. "Telkens de eigenaars onze verblijfplaats renoveerden, moesten we verhuizen. Een moeilijke klus met al ons stockagemateriaal. Nu hebben we zekerheid dat we op deze plek blijven." En met die bevestiging is voor Zinneke de tijd rijp hun werking te optimaliseren. Als één van de projecten van de Kanaalzone, maakt de organisatie van hun ateliers een culturele hub, waar culturele activiteiten en tewerkstelling wordt georganiseerd. De organisatie renoveert daarom het gebouw uit recyclagemateriaal, een uniek pilootproject. "De oude drukkerij bestaat eigenlijk uit 5 gebouwen, waar zowel drukkerijen als burelen en kantoorruimtes huizen. We breken het pand niet af of bouwen niets bij, maar verbeteren de toegang tussen de ateliers", weet voorzitter Marcel Rijdams.





Herbruiken

"We werken samen met de organisatie Rotor. Zij hebben ervaring in constructiewerken waarbij verzameld materiaal wordt hergebruikt. We stelden een volledige inventaris op van alle deuren, stopcontacten, lampen, noem maar op. Alles wat we nodig hebben of moeten afbreken." Met het aanwezige materiaal, of bruikbaar materiaal van andere werven, herbouwt Zinneke de drukkerij. "Zo werd al een trap geïnstalleerd die werd afgebroken in een gebouw van de Vlaamse Gemeenschap. In plaats van de trap op de vuilnisbelt te smijten, plaatsen we hem in ons gebouw. Deze manier van werken strookt met de geest van Zinneke. Ook voor onze mobiele machines en kostuums gebruiken we herbruikt materiaal." De eerste basiswerken zijn al gestart. Eind dit jaar begint de tweede fase en de renovatiewerken zouden tegen 2020 rond zijn.