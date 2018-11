Zingende vrijwilligers roepen op tot menselijkheid Jasmijn Van Raemdonck

30 november 2018

19u09 0 Brussel Vrijwilligers van de organisatie ‘Vriendschap zonder Grenzen’ houden vrijdagochtend een solidariteitsactie aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zij willen dat de politiek meer menselijkheid toont en viseren hiermee in het bijzonder staatssecretaris Theo Francken (NV-A).

De vrijwilligers staan, zoals iedere vrijdag, weer op post met koffiekoeken, koffie en thee aan DVZ. “Dat doen wij al sinds 2015 elke vrijdag voor we naar school vertrekken”, vertellen Luna Bauwens (17) en Sarah Janss (17). De vrijwilligers komen deze morgen niet alleen ontbijt uitdelen maar ook liedjes zingen voor meer solidariteit met de vluchtelingen.

Illegaal

Met de maatregel dat DVZ nog maar 60 mensen per dag mag toelaten, stoot Francken de vrijwilligers tegen de borst. “Francken gaat hiermee in tegen de afspraken die werden gemaakt met de Conventie van Genève”, vertelt Loïc Fraiture (31). “Het weigeren van mensen die asiel aanvragen is illegaal”.

“De staatssecretaris creëert met zijn quota een artificiële crisis”, stelt Loïc. Francken doet volgens hem uitschijnen dat DVZ wordt overrompeld door vluchtelingen. “Dat is niet het geval. Er zijn nu minder dan de helft aanvragen dan tijdens de crisis in 2015”, vertelt hij.

Met witte maskers en een papier rond de hals waarop een naam en een land te lezen zijn, zingen de vrijwilligers voor meer menselijkheid van de regering. “Het masker en dit plaatje moeten aantonen dat vluchtelingen mensen zijn zoals jij en ik”, besluit Sarah.