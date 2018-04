Ziekenhuisromance eindigt met klappen CHIRURG VOOR RECHTER NA GEWELD WOUTER HERTOGS

14 april 2018

02u25 0 Brussel Een 40-jarige chirurg die verbonden is aan het Sint-Elisabethziekenhuis, riskeert een celstraf van vier maanden met uitstel voor geweld tegen zijn minnares. De vrouw werkte eveneens in het ziekenhuis, maar werd intussen ontslagen.

"Het perfect scenario voor een soapaflevering", vatten parket en verdediging het ziekenhuisdrama samen. Hij: een jonge knappe chirurg in het ziekenhuis. Zij: een knappe goedlachse vrouw die in de cafetaria van hetzelfde ziekenhuis werkte. De vonk sloeg over en de twee startten -ondanks dat hij een vaste vriendin had- een passionele relatie. Na de coup de foudre raakte hun relatie al snel in het slop. Al snel had hij door dat de toekomst er toch eentje met zijn vaste partner was. Zijn dolverliefde minnares zag het zo niet en in de zomer van 2016 ontspoorde de situatie.





Vuistslag

Na een filmavondje samen wilde hij naar huis. Haar smeekbedes om te blijven, beantwoordde hij met een vuistslag in haar gezicht. Een week later was het opnieuw prijs. Bij een nieuwe discussie over hun relatie reed hij kwaad weg met de wagen. Zij had echter de deurknop nog vast en werd enkele meters meegesleurd, met lichte verwondingen tot gevolg. En dat bleek nog niet de laatste scene van de film.





Een maand later kwam het opnieuw tot een incident. De twee waren op 26 september samen aan het joggen, toen hij merkte dat hij te laat thuis zou zijn, met als gevolg dat zijn partner misschien wel eens iets zou gaan vermoeden over zijn ontrouw. "Omdat jij zo traag loopt, ga ik te laat zijn", snauwde hij haar toe en -volgens haar versie- gaf hij haar een vuistslag in de buikstreek.





Het knallende einde van het 'Hollywooddrama' moest dan nog komen. Het besef dat het niets zou worden met haar knappe chirurg, was eindelijk doorgedrongen bij haar. Nadat ze op 30 september de inboedel van zijn kantoor overhoop had gegooid, stormde ze in het midden van een consultatie zijn kantoor binnen. De beveiliging zette haar prompt het ziekenhuis uit, maar nog was haar woede niet bekoeld. Ze stond hem 's avonds op te wachten. Hierbij zou hij haar enkele kniestoten uitgedeeld hebben. Na de feiten werd zij ontslagen. Hij bleef aan.





Over de schreef gegaan

"Mijn cliënte kan het niet aan om met hem geconfronteerd te worden", aldus haar advocate Caroline Heymans gisteren in de rechtbank.





De verdediging nuanceerde de feiten. "Een ontspoorde buitenechtelijke relatie, klopt. Maar het beeld dat hier geschetst wordt klopt niet. Zo is het 'slachtoffer' zelf totaal over de schreef gegaan en is het onderzoek onvolledig gevoerd. Op basis hiervan is een veroordeling niet mogelijk."





De uitspraak staat volgende maand gepland.