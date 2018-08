Zevende jaar ASO start volgende week met 18 deelnemers 29 augustus 2018

02u25 0 Brussel Achttien jongeren beginnen volgende week aan het zevende jaar Bijzonder Wetenschappelijke Vorming dat de Vrije Universiteit Brussel (VUB) samen met het GO! Atheneum Etterbeek organiseert. De richting is een soort schakeljaar dat de overgang tussen het middelbaar en hoger onderwijs moet vergemakkelijken.

De focus ligt specifiek op wiskunde en wetenschappen met onder meer 16 uur wiskunde, 4 uur scheikunde, 4 uur fysica en lessen academisch Nederlands. De lessen worden gegeven door leerkrachten van het Atheneum Etterbeek, maar zullen plaatsvinden op de campus Etterbeek van de VUB. Ilona De Grox uit Everberg is een van de 18. Zij nam deel aan het toelatingsexamen geneeskunde, maar slaagde niet. "Ik wil volgend jaar opnieuw mijn kans wagen, maar daarvoor wilde ik nog werken aan mijn wiskunde en wetenschappen. In Antwerpen en Genk was er al zo'n zevende jaar, maar dat was te ver. Ik ben blij dat ik nu in Etterbeek terecht kan."





Keuze jaar later

Patrick De Clercq, directeur van GO! Etterbeek, is tevreden met de nieuwe richting. "Pubers moeten te vlug keuzes maken en weinigen zijn daar op 14-jarige leeftijd klaar voor. Laat staan dat ze weten welke job ze willen uitoefenen. Nu krijgen ze nog een jaartje extra de tijd", klinkt het . (WHW)