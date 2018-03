Zeven jaar voor terrorist 31 maart 2018

N.H. (29) uit Haren is tot zeven jaar cel veroordeeld. De beklaagde werd schuldig bevonden aan deelname aan activiteiten van een terreurgroep in 2016 en 2017. De man werd anderzijds vrijgesproken van de beschuldigingen van het aanmaken van explosieven en het verspreiden van jihadistische propaganda. Hij werd op 15 september 2016 in zijn woning in Haren gearresteerd op verdenking van terrorisme. Een maand voordien waren de speurders hem op het spoor gekomen in het kader van een onderzoek naar de app Telegram. Op die app had N. gecommuniceerd met minderjarigen via thematisch opgedeelde conversatiekanalen. In zijn geval was het thema (de propaganda van) Islamitische Staat. Uit het onderzoek bleek dat de man haatgevoelens tegenover de Westerse maatschappijen koesterde en jongeren opriep om aanslagen te plegen. Toen H. opgesloten zat in de gevangenis van Sint-Gillis, trof de politie in zijn cel handleidingen aan voor het maken van artisanale bommen. (WHW)