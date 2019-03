Zeven gezinsleden naar ziekenhuis door CO-intoxicatie DBS

02 maart 2019

10u04 0 Brussel Een gezin van 7 is gisterenavond het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie in de Vroegegroentenstraat in Vorst. Een kind van vier verloor zelfs even het bewustzijn. Alle gezinsleden werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 18 uur werd een ziekenwagen opgeroepen nadat een kind van vier even het bewustzijn had verloren. Ter plaatse aangekomen trad de CO-melder van de ambulanciers in werking. Het gebouw werd verlucht en de bewoners ter plaatse onderzocht door de MUG-arts. Zeven personen, van dezelfde familie, werden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle en ter verzorging. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het gebouw werd verlucht en de brander in de badkamer, die de intoxicatie had veroorzaakt, werd afgesloten. De gasteller van het appartement werd verzegeld door Sibelgas. Voor de interventie waren er 4 ziekenwagens en 1 MUG ter plaatse, evenals de nodige brandweervoertuigen.