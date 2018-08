Zeven gewonden na crash met politiewagen 20 augustus 2018

Bij een zware crash in Brussel zijn vrijdagavond liefst zeven gewonden gevallen. Het ongeval, tussen een politiewagen en een personenwagen, deed zich iets voor zes uur voor op het kruispunt van de Wetstraat met de Koningsstraat en de Koloniënstraat. In de personenwagen zat een gezin met twee kinderen. Zij moesten alle vier naar het ziekenhuis worden overgebracht. De drie inzittenden van de politiewagen moesten bevrijd worden door de brandweer. Het was vooral de bestuurder die gekneld zat en ontzet moest worden. Hij liep iets zwaardere verwondingen op, maar zou volgens de politie niet in levensgevaar verkeren. Zijn twee collega's liepen lichte verwondingen op. Het duurde enige tijd voor de vaststellingen gebeurd waren en het verkeer opnieuw langs het kruispunt mocht. (WHW)