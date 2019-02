Zestigste editie van Batibouw van start WHW

21 februari 2019

14u46 0 Brussel Op Brussels Expo zijn vandaag om 10.00 uur de deuren van de zestigste editie van de bouw- en verbouwbeurs Batibouw geopend. De eerste twee dagen zijn voorbehouden voor professionele bezoekers, vanaf zaterdag en tot en met 3 maart wordt ook het grote publiek in de twaalf Heizelpaleizen verwelkomd door in totaal een duizendtal standhouders.

Er staan tijdens deze editie drie thema’s centraal: een gezond binnenklimaat (over verluchting in ventilatie), een nieuwe manier van wonen (met aandacht voor fenomenen als cohousing, kangoeroewoningen en zorgwonen) en slim bouwen (over nieuwe bouwtechieken, zoals 3D-printing en circulair bouwen).

Enkele van de nieuwigheden dit jaar zijn een “start-up corner” voor jonge en minder bekende ondernemingen, een innovatiestand waar een selectie van nieuwigheden wordt voorgesteld, een gereedschappenbeurs “special tools” en een tentoonstelling over circulair bouwen.

Voorts staan er demonstraties op de agenda, is er een vacaturemuur en vindt er een jobdag plaats (op 26 februari). Op de agenda donderdag: het traditionele Bouwforum van de Confederatie Bouw, met dit jaar een debat tussen tien partijkopstukken in de aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen in mei.

‘s Namiddags is er een debat over de ecologische impact van de bouwsector en ‘s avonds worden de Belgian Building Awards uitgereikt. Batibouw is elke dag geopend van 10.00 tot 18.30 uur.

Op 28 februari is er een nocturne, tot 22.00 uur. Tickets kosten 10,5 euro (online) of 12,5 euro (kassa). Voor kinderen (6 tot 12 jaar) betaal je 6 euro. Er is ook een B-dagtrip beschikbaar, die behalve toegangsticket ook treinreis en Brussels openbaar vervoer omvat. De beurs lokte vorig jaar ongeveer 285.000 bezoekers.