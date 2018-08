Zestig restaurants en cafés worden 'breastfriends' 11 augustus 2018

Borstvoeding geven op café? Binnenkort wordt het taboe in Brussel volledig doorbroken. De mobiele vroedvrouwen van Wheel of Care lanceren een campagne om horecazaken borstvoedingsvriendelijk te maken.





Een zestigtal cafés stellen hun deuren open voor vrouwen die hun baby borstvoeding willen geven. "Borstvoeding blijft de meest gezonde manier om je pasgeboren baby te voeden", zegt vroedvrouw Bianca Eerens van Wheel of Care. "Toch worden vrouwen vaak terecht gewezen als ze op restaurant hun kind voeden."





"Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 2 moeders borstvoeding durft te geven op openbare plaatsen", vult Bianca Debaets aan. Daarom lanceerde de vroedvrouworganisatie met steun van de VGC een borstvoedingscampagne. Met een sticker #breastfriend geven horecazaken aan dat zij borstvoedende vrouwen verwelkomen. Elk café kreeg ook een ecologisch borstvoedkussen en een ververstafeltje. "Voordien durfde ik geen borstvoeding geven in het openbaar", zegt Luth Lea Roos (34), mama van Vigo (4 maanden). "Omringd door zoveel volk was Vigo zelf ook te onrustig om te drinken. Maar op een rustig plekje met een aangenaam stoeltje, zijn we allebei op ons gemak."





Meer info: www.breastfriends.be (DCFS)