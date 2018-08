Zestiende Burger King in aantocht 20 augustus 2018

Eind september opent het zestiende filiaal van Burger King in ons land. Het nieuwe restaurant strijkt neer in de Elsensesteenweg. De werkzaamheden aan het pand zijn onlangs gestart. In totaal worden een honderdtal jobs gecreëerd in de nieuwe vestiging, waarvan er nog 80 moeten worden ingevuld. "We zijn op zoek naar gemotiveerde mensen met een gevarieerd profiel", klinkt het bij de keten. Het gaat niet alleen om voltijdse jobs, maar ook om vakantiejobs. (WHW)