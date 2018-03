Zeshonderd betogers tegen geweld in Afrin 05 maart 2018

02u24 0 Brussel Zowat zeshonderd manifestanten zijn zaterdagnamiddag samengekomen aan het Justitiepaleis om te protesteren tegen het geweld in de Koerdische enclave van Afrin.

In die enclave maken Turkse militairen jacht op de Koerdische Volksverdedigingseenheden (YPG). Die gevechten hebben al heel wat slachtoffers geëist. "In een maand tijd werden 250 burgers gedood, zeshonderd anderen raakten gewond", zegt Delil Agbaba, woordvoerder van NavBel, de koepel van Koerdische verenigingen in ons land. "Volgens artsen heeft het Turkse leger ook chemische wapens ingezet. Ondanks een resolutie van de Verenigde Naties die oproept tot een staakt-het-vuren, gaat het offensief door. We willen het stilzwijgen en de passiviteit van de internationale gemeenschap doorbreken. Want de landen die de resolutie goedgekeurd hebben, doen niets om die op het terrein te laten toepassen." (WHW)