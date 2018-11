Zes personen voor rechter voor gewelddadige afpersing WHW

05 november 2018

15u44 1 Brussel Zes personen riskeren celstraffen tussen vier en zes jaar voor een gewelddadige afpersing. Ze gijzelden een man gedurende tien dagen in een appartement in Jette.

Het slachtoffers was een van de beklaagden nog duizenden euro’s schuldig in het kader van en drugsdeal. Omdat hij niet meteen over de brug kwam met het geld werd hij ontvoerd en vastgeketend in een appartement in Jette. Daar kreeg hij dagenlang slagen en stampen. Ook werd zijn familie in Algerije bedreigd en afgeperst.

Uiteindelijk werd hij aan een ziekenhuis afgezet. Daar bleek hij talloze breuken in het gezicht te hebben opgelopen. Volgens het slachtoffer had de ontvoering niets met drugs te maken. Wel had hij van zijn neef de opdracht gekregen om een schilderij van Picasso in Europa te verkopen. Om die reden zouden de beklaagden hem op het spoor gekomen zijn en afgeperst hebben. De verdediging pleit later deze week.