Zes nieuwe Brusselaars in Bib Gourmand Freya De Coster

08 november 2018

15u46 0 Brussel Zes Brusselse restaurants maken voor het eerst hun opwachting in de culinaire Bib Gourmand Benelux. In totaal kregen vijfentwintig restaurants uit de hoofdstad een eervolle vermelding.

De Bib Gourmand Benelux maakt deel uit van de Michelin Sterrengids, maar legt de focus op restaurants waar je driegangenmenu’s onder 37 euro kan bestellen.

Twee Brusselse zaken die vorig jaar nog een vermelding kregen in de gids, zijn nu niet meer terug te vinden. Het gaat om Le Coq en Pâte in Sint-Lambrechts-Woluwe en Ventre Saint Gris in Ukkel. In de plaats kwamen er wel zes nieuwe restaurants bij. Heerlijk tafelen kan je volgens de Bib Gourmand in Pré de chez Nous, Tero, Appel Thaï, Bam’s, Les Potes en Toque en Osteria Bolognese.

“Wat een eer”, juicht het team van Pré de chez Nous in Brussel-centrum. Het ecologisch restaurant werkt met lokale producenten en biedt een wisselend menu aan, volgens de seizoenen. “We zijn nog maar twee jaar open, maar mochten toch al heel wat prijzen op onze naam schrijven. Zo wonnen we vorig jaar nog de titel ‘Beste prijs-kwaliteit’ van Gault&Millau. Een jaar eerder waren we nog de Ontdekking van het Jaar. En nu dit! Eigenlijk wilden we sluiten en feestvieren, maar we kunnen onze klanten natuurlijk niet verwaarlozen”, klinkt het lachend.

De Bib Gourmand is verkrijgbaar vanaf 22 november.