Zes gloednieuwe buslijnen in hoofdstad 27 maart 2018

De MIVB breidt het busnet uit met zes nieuwe busverbindingen. In de zomer wordt de eerste nieuwe lijn al ingevoerd, die de Beurs met het Louizaplein zal verbinden. Verder komen er vier nieuwe verbindingen in het zuiden van Brussel en eentje in het noorden. De reisweg van de 30 overige lijnen wordt aangepast. De openbare vervoersmaatschappij koopt daarvoor 150 nieuwe bussen aan en zet meer 'dubbele' bussen in op bestaande lijnen. Buslijn 22 verdwijnt helemaal, maar volgens de MIVB zijn er voldoende metro- en tramhaltes in de omgeving van diens oude bushaltes.





