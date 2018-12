Zes chauffeurs betrapt op dronken rijden Jasmijn Van Raemdonck

17 december 2018

18u11 0 Brussel Bij een controleactie van politiezone Brussel-West werden dit weekend zes chauffeurs dronken achter het stuur betrapt.

In de nacht van vrijdag 15 december hield de politiezone Brussel-West een controleactie in het kader van de winter BOB-campagne. In totaal werden 257 voertuigen gecontroleerd aan de vier controleposten. Zij stonden opgesteld aan de Pieter Goedefroylaan in Ganshoren, de Tentoonstellingslaan in Jette, de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek en de Keizer-Karellaan in Sint-Agatha-Berchem.

211 bestuurders werden gevraagd om mee te werken aan een test die de aanwezigheid van alcohol in de lucht detecteert. 49 van hen moesten daarna een ademtest afleggen. Zes bestuurders overschreden het toegestane alcoholpercentage en kregen een rijverbod van enkele uren. Er werden ook zes processen-verbaal opgesteld: drie voor rijden zonder rijbewijs en drie andere voor rijden zonder gids met een voorlopig rijbewijs van 36 maanden.