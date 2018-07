Zelfs metrostations worden tikkeltje Duivels 04 juli 2018

02u46 0

De MIVB viert de overwinning van de Rode Duivels en zet onze Belgische spelers extra in de bloemetjes. Meteen na de voetbalmatch maandag tegen Japan veranderde de openbare vervoersmaatschappij de namen van twee haltes. Reizigers stappen niet meer af aan Belgica, maar Belgicampioen. Ook Hankar in Oudergem is omgedoopt tot Hankar de finale. "Het is een ludieke actie om de spelers te feliciteren", zegt woordvoerster Ann Van Hamme. "De nieuwe namen hangen nog tot vrijdag op, bij de volgende match."





Ook op Twitter riep de MIVB hun pendelaars op om leuke woordspellingen te vinden. Zelf kwamen ze zelf op 'thRIBAUCOURTois', 'ALMArouane Fellaini' en 'rAUMALEu Lukaku'.





(DCFS)