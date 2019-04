Zeg niet Brussel-Centraal, maar Bruegel-Centraal SZM

09 april 2019

12u22 0 Brussel Pieter Bruegel is 450 jaar geleden overleden, maar vandaag spreken zijn werken nog tot de verbeelding. Daarom wil minister van Toerisme, Ben Weyts, zijn werk in de kijker zetten. Heel de paasvakantie lang kan je in Bruegel-Centraal in een open treincoupé genieten van schilderachtige uitzichten. Doorheen heel het station zijn ook figuurtjes tentoongesteld.

Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts investeert 26 miljoen euro in 16 projecten en een 3-jarenprogramma rond de Vlaamse Meesters. Hij wil van Rubens, Bruegel en de gebroeders Van Eyck een cultureel uithangbord maken die toeristen kan prikkelen om naar Vlaanderen te komen. Rubens stond vorig jaar in de kijker en volgend jaar zijn de gebroeders van Eyck aan de beurt. Maar 2019 wordt het jaar van Pieter Bruegel de Oude.

Het station omtoveren in de wereld van Bruegel heeft een prijskaartje van 30.000 euro. In heel het station kan je Breugeliaanse figuren ontdekken en in de centrale hal is er een treincoupé met digitale schermen die landschappen van Bruegel laten zien. Dit initiatief zou de voorbijgangers ook moeten warm maken voor de verschillende tentoonstelling die Bruegel eren rond het station. Zo kan je bijvoorbeeld “Beyond Bruegel” in het Dynastiepaleis bezoeken, waar zijn werken aan de hand van 360°-projecties tot leven komen.