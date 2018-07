Zeemonster Dragobus spoelt aan 07 juli 2018

Brussel Bad heeft gisteravond met een spectaculaire show het strand geopend. Het was wellicht voor het laatst dat het feest daar opende, want volgend jaar verhuist het festival naar een andere locatie. Op de vrolijke tonen van de fanfare trok het zeemonster van het Saincteletteplein over de Brusselse Ramblas richting Aken-en Becokaai. Het kleurrijke, 10 meter lange monster Dragobus nam bezoekers mee en opende de poorten van het strand, dat nog tot 12 augustus geopend is. Nog de hele zomer kunnen zonnekloppers er terecht voor allerhande activiteiten zoals kayakken, dansinitiaties, reuzenspellen, openluchtcinema of voor een hapje aan de vele eethutjes. Brussel Bad opent elke dag om 12uur. (DCFS)