Ze zijn er aan begonnen LEOPOLD-II TUNNEL HELE ZOMER DICHT VOOR ONDERHOUD FREYA DE COSTER

29 juni 2018

02u23 0 Brussel De Leopold II-tunnel sluit morgennacht een hele zomer voor onderhoudswerken. Automobilisten bereiden zich voor op een hoop ellende. Pendelaars op de E40 werden gisteren al geconfronteerd met fileleed, want daar ging één rijbaan dicht.

Pendelaars uit West- en Oost-Vlaanderen moesten gisteren meer dan anderhalf uur aanschuiven op de E40 richting Brussel. Een rijbaan werd namelijk gisteren al afgesloten voor de voorbereidende werken aan de Leopold-II tunnel. De komende drie jaar ondergaat de tunnel een broodnodige en complete metamorfose. Woensdagnacht werd de tunnel al een eerste keer afgesloten voor de voorbereidende werken. In juli en augustus gaat de tunnel dan weer volledig dicht. Vandaag worden nog meer aanpassingen doorgevoerd aan de verkeerssituatie. Met een nationale spoorstaking in het vooruitzicht, de werken aan het Reyerscomplex en een Europese top lijkt een totale blokkade niet veraf. "Vanaf donderdag is de E40 richting Brussel afgesloten. We raden het verkeer aan in het noorden via de A12 te rijden, in het zuiden via de Industrielaan", zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a). "De Keizer Karellaan blijft open, maar met slechts één rijvak voor auto's. Het overige baanvak wordt voorbehouden voor bussen, ambulances en taxi's."





Park & Ride

Parking C wordt tijdens de zomer gebruikt als Park & Ride-zone. Chauffeurs kunnen gratis hun auto achterlaten en met een taxi naar metrohalte Koning Boudewijn reizen. Ook bus- en tramverkeer van de MIVB en de Lijn wordt verhoogd. "De eerste dagen zal enorm druk zijn, maar eens automobilisten gewoon worden aan de gewijzigde situatie gaat de drukte vaak liggen."





Wegwijzers

De bewegwijzering liet de voorbije dagen veel te wensen over. Tientallen verkeersborden brachten de automobilisten alleen maar in de war. "Brussel Mobiliteit heeft de borden weggehaald en doet er alles aan om duidelijke aanwijzingen aan te brengen. Die starten al op de E40."





Het Gewest voert tijdens de verkeerswijziging trouwens geen bovengrondse trajectcontrole uit. "Via tellussen tellen we het aantal auto's. Zo hopen we sluiproutes te vermijden."





Minister Smet bevestigt dat de sluiting van de tunnel niet vermeden kon worden. "Deze zomer voeren we de eerste zware werken uit. De zwarte verflaag van de tunnel zit vol asbest, die zullen we eerst verwijderen."





Na de zomermaanden zal alleen 's nachts gewerkt worden: van zondag tot donderdag, van 22 tot 6 uur. Het gaat dan om voorbereidende werken, zoals de plaatsing van ventilatie en camera's, de vernieuwing van waterwering en de bouw van zeventien nieuwe nooduitgangen. In de twee daarop volgende zomers is de asfaltering van de rijweg aan de beurt. Ook dan gaat de tunnel volledig dicht.