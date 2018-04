Zaterdag kampioen, woensdag 2 jaar cel met uitstel 13 april 2018

Het feestje kon niet op voor Jean-François M. (25). De spits is topscorer bij voetbalclub RWDM en werd vorige zaterdag kampioen in Twee Amateurklasse C. Maar woensdag zette de rechter van het Gentse hof van beroep een domper op de feestvreugde. De man kreeg twee jaar cel met uitstel en een boete van 6.000 euro voor het bezit van 58 kilogram cannabis. In april 2015 werd de 35-jarige Eddy D. in Roeselare op heterdaad betrapt met de drugs in de koffer van zijn wagen. Het spul kwam uit de garagebox van M. en zijn toenmalige vriendin Imane A. (28). Zij had aan Eddy D. gevraagd om een diefstal te ensceneren, uit wraak voor de veelvuldige ontrouw van M.





De profvoetballer kreeg in eerste aanleg een celstraf van acht maanden met uitstel, maar dat vond de procureur-generaal onvoldoende. "Volgens mij heeft de eerste rechter zich 'vergist', het gaat hier niet over 58 gram cannabis, maar over kilo! De straf van de eerste rechter schiet te kort", aldus de procureur-generaal die 3 jaar met uitstel vorderde. Uiteindelijk krijgt Eddy D. twee jaar cel en 6.000 euro boete. Zijn ex-vriendin krijgt dezelfde straf.





(DJG)