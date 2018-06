Zangeres Anny Cordy krijgt eigen park 16 juni 2018

02u46 0

De Brusselse zangeres en actrice Annie Cordy wordt vandaag 90 jaar, en krijgt voor die gelegenheid een wel heel speciaal geschenk van de stad. De vedette krijgt zowaar een park dat haar naam zal dragen.





Annie Cordy werd op 16 juni geboren als Léonia Juliana barones Cooremans in Laken, en is ereburger van Brussel. Ze is ook al eregaste in de Ommegang, de historische stoet die jaarlijks door de hoofdstad trekt. "Als ereburger van de Stad Brussel wordt het kleine park rond het oude station van Laken, aan het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, naar haar vernoemd", zegt schepen van Cultuur Karine Lalieux. "Om haar in de bloemetjes te zetten, heet het park in haar geboortedorp voortaan het Annie Cordypark."





De Brusselse kunstenaar Pierre Coubeau aka FSTN maakt in de nabijheid van het park ook een muurschildering van Annie Cordy. Het park wordt op 8 juli ingehuldigd.





(DCFS)