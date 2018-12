Zakkenrollers op heterdaad betrapt WHW

24 december 2018

15u39 0 Brussel Twee zakkenrollers zijn donderdag opgepakt nadat ze op heterdaad betrapt werden bij het stelen van een portefeuille.

Een agent in burger had donderdagavond gemerkt hoe een 20-jarige man zich verdacht gedroeg in de buurt van het Noordstation. Hij besloot hem te volgen en aan de Beurs kwam hij een 44-jarige vriend van hem tegen. Hierna zag de agent hoe ze de portefeuille van een voorbijganger zonder succes trachtten te stelen. Bij een student hadden ze meer succes. Hierop kwam de agent tussen en pakte de twee op. Het duo werd ter beschikking gesteld van het parket.