Zakkenrollers betrapt bij keuren van buit 23 juli 2018

02u33 0

Twee mannen van 26 en 37 zijn aangehouden op verdenking van diefstal. Een agent merkte woensdag twee mannen op die zich verdacht gedroegen in het Zuidstation. Op de Lemonnierlaan kwamen ze drie andere mannen tegen aan wie ze een gsm toonden.





Voordien had een van de twee diezelfde gsm al ostentatief getoond aan zijn kompaan. De agenten gingen hierop over tot een controle van de mannen. Hierbij trachtte een van hen de bewuste telefoon onopvallend op de grond te laten vallen. Uit onderzoek van de bewakingsbeelden van het station bleek dat de gsm net daarvoor was gestolen van een priester die zich op de roltrappen van het station bevond. De drie vermoedelijke helers hadden 400 euro op zak net als 6 gsm's.





Zij werden na een ondervraging vrijgelaten, maar zullen zich nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. (WHW)