Yasmina (17) op slag dood na autocrash VRIENDEN EN FAMILIE IN SHOCK BESTUURDER HAD GEEN RIJBEWIJS SILKE VANDENBROECK

02u51 11 Baert Marc De wagen - die helemaal verhakkeld is- knalde met een enorme klap tegen een paal op de Haachtsesteenweg in Diegem. Brussel Het leven van de 17-jarige Yasmina uit Evere is donderdagavond tot een abrupt einde gekomen bij een crash op de Haachtsesteenweg in Diegem. De 19-jarige bestuurder van de wagen waarin ze zat, reed zonder rijbewijs en veel te snel en verloor de controle over het stuur.

Yasmina was donderdagavond op stap met twee Brusselse vrienden toen het noodlot om 22 uur toesloeg. Op de Haachtsesteenweg ging het mis. De 19-jarige bestuurder uit Schaarbeek raasde over de weg en begon te slippen door het natte wegdek. De Peugeot 206 schoof over de middenberm en knalde tegen een paal. "Een enorme klap", zegt een ooggetuige. De jonge vrouw was op slag dood. "Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld, maar het zag er niet goed uit. Een van de inzittenden was uit de wagen gekatapulteerd en lag een beetje verder. Daarna zag ik nog een vrouw op de grond liggen. Van de wagen bleef niets meer over", gaat de ooggetuige verder. "Het waren zulke jonge mensen."





Geen rijbewijs

Het parket bevestigt dat de jonge bestuurder geen rijbewijs had. "Het is al erg genoeg dat we Yasmina moesten afgeven, maar nu hebben we ook nog vernomen dat de bestuurder geen rijbewijs had. Dat maakt ons alleen nog maar bozer", zegt nichtje Aurélie Vermeiren.





"Yasmina was zo'n lieve meid. Ze probeerde iedereen altijd gelukkig te maken. Ze had altijd een glimlach op haar gezicht. De geweldige momenten die ik met haar had, zeker als kind, ga ik nooit vergeten. Yasmina zal voorgoed in mijn hart blijven. Ik ga haar zo missen. Ik kan nog steeds niet geloven dat ze er niet meer is."





Studente verpleegkunde

Ook bij vrienden van Yasmina komt het nieuws hard aan. "Het meisje volgde les op de Victor Hortaschool in Evere en was erg leergierig. Ze studeerde voor pediatrisch verpleegkundige en zat samen met mijn dochter in de klas. Dat waren twee handen op een buik. Mijn dochter is en ontroostbaar", zegt de moeder van een van Yasmina's schoolvriendinnen.





De tweede inzittende en de bestuurder verkeerden gisteravond nog in kritieke toestand. Zij liggen volgens de laatste informatie van het parket allebei in coma. "Ik ben bang dat mijn vriend het niet gaat halen", zegt Oudji, die het tweede 17-jarige slachtoffer goed kent. "Hij is als een kleine broer voor mij. Zo'n fantastische knul. Iedereen bij ons in de wijk ziet hem graag. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar we hopen allemaal dat ook deze twee jonge levens niet verloren gaan."