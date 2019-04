WTC-torens worden afgebroken SZM

16 april 2019

De afbraak van de WTC-torens 1 en 2 aan het Noordstation is begonnen. Dit is de eerste fase voor de heropbouw van het nieuwe WTC-project. Hier zouden in 2023 kantoren, appartementen, een hotel, sportruimtes en horeca-zaken in de plaats komen.

De Vlaamse overheid heeft in 2017 de opdracht voor het ontwerpen en bouwen van nieuwe WTC-torens aan vastgoedinvesteerder, Befimmo, gegund. Befimmo organiseerde vervolgens een architectuurwedstrijd voor de hertekening van de WTC-gebouwen. Brusselse architectenbureau 51N4E, Jaspers Eyers Architects en het Franse l’AUC staken uit met hun ontwerp. Het project dat de naam ZIN in No(o)rd draagt zou de huidige WTC-torens 1 en 2 moeten herinvullen. De nadruk van dit bouwproject is om op een innovatieve manier verschillende functies samen te brengen en de Noordwijk een boost te geven.

375 miljoen euro

De site is ongeveer 110.000 m² groot. Hiervan zijn 70.000 m² aan kantoren bestemd voor de Vlaamse overheid. 5.000 m² dienen als coworking spaces. Verder plannen ze 127 appartementen, 240 hotelkamers, sport- en vrijetijdsruimtes en horeca- en handelszaken. De huurovereenkomst met de Vlaamse overheid start in 2023 en heeft een vaste termijn van 18 jaar. Ongeveer 3.900 Vlaamse ambtenaren zullen in ZIN in No(o)rd een nieuwe werkplek vinden. De appartementen op de site worden verhuurd. Voor het hotelgedeelte is een vernieuwend hotelconcept gepland, in samenwerking met een gespecialiseerde operator. De totale bouwkost van het project wordt geschat op 375 miljoen €.