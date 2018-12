Woordenboekje voor ziekenhuizen moet zorgkwaliteit verbeteren Jasmijn Van Raemdonck

11 december 2018

15u00 0 Brussel De Brusselse ziekenhuizen zijn voortaan een drietalig woordenboekje rijker. Het initiatief moet Brusselse zorgverleners helpen beter te communiceren met patiënten, collega's en bezoekers.

Op initiatief van het Huis van het Nederlands Brussel en Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD), voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), kunnen Brusselse ziekenhuizen vanaf dinsdag een nieuw drietalig woordenboekje 'Medica FR.NL.EN' raadplegen.

"Samen werken we al jarenlang aan een doorgedreven beleid op het vlak van taal. Brussel is meertalig, dus daarom moeten onze instellingen meertalige dienstverlening kunnen aanbieden", vertelt minister Vanhengel.

Samen met taalopleidingsprogramma's moet het woordenboekje zorgen voor een verbetering van de zorgkwaliteit.

'Medica FR.NL.EN' moet de Brusselse zorgverleners helpen om vlotter in de drie talen te communiceren met patiënten, collega's en bezoekers. Zij kunnen in het woordenboek concrete situaties opzoeken, zoals bijvoorbeeld 'een onderzoek in de kamer'. (VRJB)