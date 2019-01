Woonst onbewoonbaar verklaard na brand in Sint-Gillis Jasmijn Van Raemdonck

31 januari 2019

21u00 0 Brussel Bij een brand in een appartement in Sint-Gillis moest een bewoner naar het ziekenhuis worden afgevoerd door rookintoxicatie. De woning werd onbewoonbaar verklaard. Dat laat de Brusselse brandweer weten.

De bewoners van een appartementsgebouw in de Vestingstraat in Sint-Gillis werden donderdagavond rond 18 uur opgeschrikt door een brand. Die brak uit in een van de appartementen op het gelijkvloers van het gebouw dat vier woningen telt. Wanneer de brandweer aankwam, hadden alle bewoners het gebouw al verlaten. “De bewoner van het getroffen appartement was bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Zijn leven is niet in gevaar. De oorzaak van de brand is nog onbekend maar de woning op het gelijkvloers is wel onbewoonbaar verklaard.