Woning onbewoonbaar verklaard na brand WHW

25 maart 2019

11u22 0 Brussel In de nacht van zaterdag op zondag is in de Hellebaardelaan in Evere een woning gedeeltelijk uitgebrand. Het vuur brak uit in het tuinhuis en sloeg over op het woonhuis.

Het vuur had zich via het houten tuinmeubilair en een houten terras uitgebreid naar het gelijkvloers van de woning. Later vatte ook het dak vuur. Na een operatie van bijna 3 uur slaagde de brandweer in het vuur te blussen. De bewoners konden vluchten en liepen dus geen verwondingen op. Hun huis is wel onbewoonbaar verklaard, door de schade aan het dak, de zolder, het gelijkvloers en de achtergevel. Bij de buren werden een aantal dakpannen weggehaald om na te gaan of de brand niet was overgeslagen.